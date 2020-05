Albertville : la Poste suspend la distribution dans une rue après un vol de courrier

Chemin des Trois-Poiriers à Albertville, les habitants n'auront pas de courrier dans leur boîte aux lettres jusqu'au mardi 2 juin. La Poste explique avoir suspendu la distribution temporairement après un vol et une agression.

Mardi matin, un peu après 10 heures, le facteur sort de son véhicule pour placer le courrier dans les boîtes. Il en revient et voit la porte de sa fourgonnette forcée et ouverte, et au moins un individu courir. Six colis ont été volés. Une plainte a été déposée. La Poste explique que par la suite, son employé a été menacé de mort, et a été confronté au mutisme des passants des alentours qui ont refusé de témoigner en sa faveur.

Les riverains ont été informés par affiches que leur courrier ne leur sera pas distribué jusqu'en fin de semaine ; donc jusqu'au mardi 2 juin, le lundi était férié.