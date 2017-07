Albertville: le maire Martine Berthet candidate LR aux sénatoriales de septembre

Martine Berthet, le maire d'Albertville depuis 2014, est la candidate LR au mandat de sénateur/trice de la Savoie qui sera renouvelé le 24 septembre, après la démission de Michel Bouvard fin mai pour cause de cumul. si elle est élue elle démissionnera de son mandat de maire.

L'annonce a été faite en présence du sénateur démissionnaire, Michel Bouvard et du député-maire de Chambéry Michel Dantin: Les Républicains ont retenu la candidature de Martine Berthet, maire d'Albertville depuis 2014 et conseillère départementale depuis 2015, pour le mandat de sénateur de la Savoie qui sera renouvelé le 24 septembre.

Les sénateurs des Pays de Savoie ne sont pas renouvelables cette année, mais la démission de Michel Bouvard le 31 mai pour cause de cumul de mandat, a précipité le renouvellement. Michel Bouvard aurait pu attendre quelques mois de plus mais il a préféré que cette élection se fasse dans le cadre du renouvellement national de la moitié des sièges des sénateurs.

Michel Bouvard souligne que si Martine Berthet est élue elle serait la première sénatrice de la Savoie. La désignation d'une femme a été un critère pour LR. Martine Berthet a l'avantage de représenter les vallées, quand l'autre sénateur, Jean-Pierre Vial, est d'Aix-les-Bains.

Si elle est élue Martine Berthet abandonnera son mandat de maire d'Albertville

A 56 ans, le maire d'Albertville depuis 2014 rappelle que son parcours d'élue a débuté en 2001 en tant qu'adjointe à Ugine et vice-présidente de la communauté de communes. Elle est aussi présidente de la Fédération des maires de Savoie. si elle est élue sénatrice, elle devra renoncer à son mandat de maire et de conseillère départementale, elle assure qu'elle restera conseillère municipale.

Pour lui succéder à la mairie, Martine Berthet présente l'adjoint au développement durable François Brunier-Framboret, sous réserve que le recours contre l'élection à l'assemblée de Vincent Rolland soit rejetté.

Martine Berthet et son suppléant Renaud Beretti, 1e adjoint à Aix-les-Bains, annoncent qu'ils feront campagne auprès des élus pour la défense des ressources des communes, dans le cadre notamment de la réforme de la taxe d'habitation.

1 200 "grands électeurs" (élus locaux et parlementaires de Savoie) éliront le nouveau sénateur/ la nouvelle sénatrice de la Savoie le 24 septembre.