Albertville: retour de Saint-Sylvestre endeuillé par la mort au volant d'un jeune homme de 21 ans

Albertville, France

Un jeune homme de 21 ans s'est tué ce mardi matin avec sa voiture à Albertville (Savoie). Il circulait sur la voie sur berge entre Ugine et Albertville. Sa voiture a traversé le terre plein et terminé sa course au niveau du parking du rond point du Mac Donald's. Le jeune homme était seul dans sa voiture, il a été éjecté.