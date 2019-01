Albertville: un employé de 45 ans meurt intoxiqué au monoxyde de carbone

Albertville, France

Ce mercredi vers 19h un chauffagiste d'une entreprise d'Ugine a été retrouvé mort dans un appartement inoccupé hier à Albertville, vraisemblablement intoxiqué par le monoxyde de carbone, ce gaz inodore et invisible.

Il travaillait sur la chaudière du logement, au rez-de-chaussée d'un immeuble de la rue Armaud Aubry. Son collègue, inquiet de ne pas le voir revenir de son intervention s'est rendu sur place et a découvert le corps de cet homme de 45 ans. Les pompiers ont relevé une forte présence dans l'air de monoxyde de carbone. Ils ont déclenché l'évacuation de cet immeuble de quatre étages. Un couple et leur enfant de spt mois sont légèrement intoxiqués.

Au total, 13 personnes ont dû quitter leurs appartements pour la nuit. Les habitants ont dormi à l’hôtel en attendant de trouver et de réparer la fuite.

L'autopsie du corps du chauffagiste permettra de confirmer l'hypothèse de l'intoxication mortelle au monoxyde.