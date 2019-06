Albi : agressé par un joueur de rugby, un éducateur sportif toujours à l'hôpital

Deux semaines après avoir été agressé physiquement par un rugbyman espoir du Castres Olympique dans le centre-ville d'Albi, un éducateur sportif de 19 ans est toujours soigné à l'hôpital. Le club de football US Albi a lancé une cagnotte.

Luka Sljivic (à gauche) et son ami Baptiste Lejeune

Albi, France

Luka Sljivic a fêté ses 19 ans la semaine dernière à l'hôpital Purpan de Toulouse. Ses jours ne sont plus en danger mais le jeune homme va devoir subir de longues séances de rééducation avant de pouvoir reprendre une vie normale, un peu plus de deux semaines après avoir été violemment agressé par un jeune rugbyman du Castres Olympique.

Une histoire de jalousie serait à l'origine du drame. Le jeudi 16 mai, ce joueur de rugby a frappé un homme à Albi. Il le soupçonnait de draguer sa compagne par SMS.

Ca aurait très bien pu être un de nos enfants

Au club où Luka Sljivic a joué au foot et est en passe de devenir éducateur, l'émotion est toujours aussi vive. Ça aurait été dans une bagarre le soir et de manière mutuelle, ça n'aurait pas généré la même émotion, explique le président de l'US Albi, Laurent Lejeune. Ce qui a choqué la plupart des personnes avec qui j'en ai parlé, c'est que ça aurait très bien pu être un de nos enfants, qui, simplement parce qu'il est avec une fille, se fait agresser."

"On passe très vite d'une information à une autre, le soleil est là, on aurait tendance à oublier, poursuit le président de club. Mais Luka lui est toujours à l'hôpital et sa vie s'est bloquée il y a quinze jours."

Une cagnotte participative a été lancée par le club de football albigeois, destinée à la famille de la victime.

L'avocat du rugbyman conteste le chef d'accusation

Quinze jours après la mise en examen pour assassinat de Lucas Mariani, son avocat, Georges Catala rejette ce chef d'accusation. "C'est tout à fait inaproprié. Les faits parlent d'eux mêmes. Que ce garçon ait exercé de la violence à l'encontre d'un garçon du même âge oui, qu'il y ait eu préméditation non, qu'il ait eu l'intention de tuer non, tout ceci résultera très rapidement du dossier. J'ai rencontré un jeune homme mortifié par les faits qui lui étaient reproché, il n'avait qu'une seule préoccupation c'était de penser à la victime."