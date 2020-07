Albi : ils volent une Twingo avec un pistolet air-soft pour faire la fête à Toulouse

Un jeune étudiant albigeois a été très choqué dans la nuit de 20 au 21 juin. Alors qu’il rentre chez lui à 2h du matin, il est arrêté par une petite bande. Les hommes, le visage en partie masqué, l'obligent à fuir. L'un d'entre eux, le menace au moyen d'une arme de poing. Dès qu’il est parti, les voleurs montent à bord de son véhicule.

Blessé en mettant le feu à la voiture

Après enquête, et notamment exploitation des vidéo-surveillance de la ville, la police met en place une opération qui permet de mettre en garde à vue quatre personnes le mardi 30 juin. Trois individus, deux majeurs et un mineur sont identifiés et interpellés à leur domicile albigeois. Dans un des appartements, les enquêteurs remarquent aussi la présence d'un majeur présentant des traces de brûlure au visage. Ce dernier indique spontanément s'être blessé en mettant le feu au véhicule dérobé le 21 juin.

Abandonné à Grantentour

Pendant les auditions, les quatre jeunes-hommes avouent avoir voulu dérober cette voiture afin de se rendre à Toulouse faire la fête. Ils se sont servis d’un pistolet air-soft pour faire peur à la victime. Ils ont abandonné le véhicule dans une forêt sur la commune de Gratentour. Ils sont même revenus quatre jour après, le jeudi pour mettre le feu à la voiture.

Les 3 majeurs seront jugés au tribunal correctionnel pour vol de voiture sous la menace d'une arme et destruction volontaire d'un bien par incendie en décembre prochain. Le mineur est lui convoqué devant le Juge des Enfants en vue d'une mise en examen.