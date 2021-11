Albi soigne son mythique explorateur et rénove la statue de Lapérouse

Tout le monde ou presque sait que Toulouse-Lautrec est Albigeois. En revanche qui sait que Lapérouse est lui aussi originaire d’Albi ? En tout cas la ville lance un vaste programme autour de la figure du penseur et explorateur Jean François de Galaup comte de La Pérouse. L’officier de marine et un explorateur français, né en 1741 dans le Tarn, a voyagé au large du Brésil, Chili, de l’Alaska, la Californie, la Chine, la Russie, l’Australie. Un humaniste qui a fait énormément pour la cartographie et qui est mort à Vanikoro (Iles Salomon) lors d’un naufrage dans le Pacifique en 1788.

Un statue et demain un musée

Pour faire exister cette figure, un grand musée Lapérouse devrait voir le jour dans les années à venir. Ce sera le projet culturel le plus important des années à venir de la ville d'Albi. En attendant, la ville rénove la statue qui trône sur la place Lapérouse tout près du tribunal, à deux pas du centre historique.

Jean Bernard Mémet est conservateur et restaurateur en bien culturel et spécialiste du travail du métal. Il a fondé l’entreprise A-Corros. C’est lui qui a été choisi pour restaurer la statue et ce n’est pas un hasard. Il est très lié à Jean-François de Lapérouse. "J'ai attrapé le virus Lapérouse et il y a quelques années parce que j'ai eu l'extraordinaire chance de participer aux recherches et aux fouilles dans le Pacifique Sud. Au cours de deux expéditions en 2003 et en 2005, on a sorti des objets des épaves, et reconstitué un peu le scénario du naufrage. A cette occasion-là, j'ai pris le pouls de qui était cet homme, de ce qu'il avait fait. C'était un humaniste et il m'inspire. À tel point que là, aujourd'hui, les propriétaires du Manoir du Gô m'ont fait l'immense honneur de me loger pendant l'opération de restauration, de loger toute l'équipe d'Écosse. En plus de toucher ces objets, j'ai la chance de dormir dans sa chambre. C'est une expérience et des moments inoubliables, évidemment."

Jean Bernard Mémet est conservateur et restaurateur © Radio France - SM

Des ancres et des canons venus des bateaux de Lapérouse

La statue avait en tout cas besoin qu’on s’occupe d’elle dit le restaurateur Jean Bernard Mémet. "Monsieur de Lapérouse est élégant. Forcément. Mais nous avions des doutes sur le socle qui était fissuré, notamment sur sa stabilité sur laquelle il a fallu retravailler." Et puis il fallait aussi protéger les quatre ancres et les deux canons qui entourent la statue et qui était dans les bateaux de Lapérouse c’était urgent. "Ils ont subi une corrosion par l’eau de mer du Pacifique. Elles n’ont jamais été traité. Une ancre qui est sort de la mer on doit normalement la dessaler. Si on ne la dessale pas, le sel va agir au fil du temps pour produire de l’acide chlorhydrique et abîmer le métal." Les ancres et canons ont donc subi un traitement qui permettra qu’ils ne se détériore plus pendant quelques années.

La mairie a investi 60.000 euros pour cette statue détaille la maire Stéphanie Guiraud -Chaumeil. "C’est notre responsabilité d'entretenir la mémoire qui est la sienne. Pour que les gens n’oublie pas que ce grand homme, Mr de Lapérouse était Albigeois." Un projet de rénovation qui a coûté environ 60.000 euros.

Des ancres et des canons venus des bateaux de Lapérouse © Radio France - SM

Un film « Au-delà d’un naufrage »

Le Grand Théâtre des Cordeliers, la ville d’Albi propose la projection du film d'Yves Bourgeois «Au-delà d’un naufrage» ce dimanche 14 avril. Une projection en présence du directeur du musée national de la Marine et du réalisateur. Une manière pour Albi de valorise l’héritage de Lapérouse, soulignant la modernité et l’actualité des thèmes et des valeurs humaines portées par son expédition-découverte dans le Pacifique à la fin du XVIIIème siècle. Une soirée gratuite est ouverte à tous les Albigeois sur réservation : relations.publiques@mairie-albi.fr.