Albi : le trafiquant de drogue cachait 15.000 euros sous un lavabo chez ses parents

On en sait plus à propos de l'ampleur du trafic de drogue à Albi démantelé cette semaine. Ces trafiquants tarnais, surtout le chef, menaient grand train à Toulouse. Trois d'entre eux comparaissaient ce vendredi. Et le détail de leur "trésor" est étonnant à l'échelle tarnaise.

Albi, France

L'enquête avait démarré à la fin de l'année dernière quand la Bac et le groupe Stups de la police albigeoise avait pu identifier un point de deal boulevard du Maréchal Lannes, quartier Cantepau. Les enquêteurs sont parvenus à remonter jusqu'au donneur d'ordre, la "nourrice" et deux "mules".

La belle vie à Toulouse pour les deux dealers

Ce lundi 12 novembre, deux hommes ont d'abord été arrêtés à Toulouse. Désigné comme tête du réseau, un Albigeois de 22 ans était interpellé à son domicile toulousain. La perquisition effectuée avec un chien policier toulousain permet de découvrir près de 27.000 euros en liquide, plus de deux grammes de cocaïne, et des vêtements de luxe. Le deuxième homme, âgé de 31 ans, identifié comme un transporteur (une "mule") est arrêté en possession d'une Mercedes classe A d'une valeur de 38.000 euros payée par la tête du réseau. Véhicule saisi et confisqué.

La vie moins rose pour les secondes mains, et les parents du chef à Albi

À Albi ensuite, les policiers ont interpellé un Marocain de 26 ans, désigné comme la "nourrice", le gardien de la drogue et des fonds, dans la cité de Cantepau. Son domicile est plein de cocaïne, d'herbe et de résine de cannabis. Un autre homme, âgé de 19 ans et sans domicile connu à Albi, identifié comme "mule" a lui aussi été arrêté dans la cité et auditionné au commissariat.

Plus anecdotique, la tête du réseau, le jeune de 22 ans qui avait pris un appartement à Toulouse, avait caché chez ses parents à Albi plus de 15.000 euros sous un lavabo. Chez les parents, il avait aussi garé sa Mégane GT.

Du cash, des belles voitures et près de 70.000 euros de drogue

Au total, le "trésor" amassé essentiellement par le chef du gang comprend donc 44.000 euros en liquide, deux voitures haut-de-gamme d'une valeur de 40.000 euros et plus de 69.000 euros de drogues. Le suspect principal a reconnu tirer un grand profit du trafic mis en place.

Trois des quatre suspects devaient être déférés ce vendredi devant la vice-procureure d'Albi, en comparution immédiate.

