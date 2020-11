Albi : les forces de l’ordre à la gare pour empêcher les départs en week-ends interdits

Une quarantaine de gendarmes et de policiers ont mené plus de trois heures de contrôles à la gare d’Albi ville ce vendredi. Objectif numéro un : vérifier les attestations de déplacements et redire que la règle du confinement c’est : "rester chez soi".

Depuis le 30 octobre, la France a entamé un second confinement lié à la pandémie de Covid-19. Si les premiers jours ont fait l’objet d’indulgence et de souplesse de la part des forces de l’ordre, la situation a changé depuis. Les contrôles se sont notamment multipliés à l’occasion du premier vrai week-end. Les policiers, gendarmes mais aussi policier nationaux et agents de la sécurité ferroviaire se sont donnés rendez-vous dans la gare d’Albi de 15h à 18h.

Des jeunes internes et adolescents ont surtout été contrôles. © Radio France - SM

Un contrôle en commun pour vérifier les attestations des voyageurs. Les automobilistes et passants se sont fait aussi contrôler. Et le message, c’est clairement : "rester chez vous ce week-end" .

Dans la gare d’Albi, beaucoup de jeunes, des internes qui rentraient chez eux ce vendredi soir. Et le message passe plus ou moins. Pour certains le sésame est bien rempli à chaque fois : "C’est normal. Je ne prends pas le risque de sortir sans attestation." explique ce lycéen de 17 ans. "Je pense que ça ne fait pas mal. Ce n’est pas respecté partout donc il faut surveiller mieux." Mais pour d’autres adolescents c’est agaçant. "Ils sont toujours là à nous contrôler nous suivre. C’est fatiguant, c’est pénible. " dit ce Gaillacois de 15 ans.

"En ce premier week-end de confinement nous voulions marquer les esprits"

Alors la chef d’escadron Sophie Lambert qui dirige la compagnie d’Albi le redit : les gendarmes et policiers sont là non pas pour encaisser des amendes mais assurer la sécurité sanitaire du territoire. "Beaucoup me disent qu’ils n’ont pas l’impression d’être dans un confinement par rapport à mars, c’est vrai qu’il y a plus de déplacements autorisées. Pour autant, on veille très clairement à ce que les attestations soient très bien renseignées. Et en ce premier week-end de confinement nous voulions marquer les esprits. Il n’est pas question de partir en loisir ou voir sa famille. On est en confinement, on reste chez soi. "

Le message principal lancé par les forces de l'ordre " Rester chez vous". © Radio France - SM

Le commandant Lambert qui insiste sur l’intérêt collectif de ce confinement. "Je vois beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux. Non, nous n’avons de quotas. On fait respecter ce qui a été décidé sur le plan gouvernemental et préfectoral. Je pense que Madame la préfète du Tarn a été assez claire. On veille à ce que les directives soient appliquées. Et on ne le fait pas pour faire plaisir aux forces de l’ordre. C’est dans l’intérêt de tous."