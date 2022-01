Un homme a été condamné à un an de prison en comparution immédiate au tribunal d’Albi. Il avait eu la mauvaise idée de proposer de la drogue à un fonctionnaire de police.

Albi : un an de prison ferme après avoir proposé de la drogue à un policier

Les dealers n’ont pas toujours du flair. Ce jeudi 13 janvier 2022 vers 19h30, les effectifs de la BAC d’Albi accompagnés de ceux de l’unité de police secours sont intervenus dans le quartier de Cantepau où des feux de palettes avaient été allumés.

Lors de cette intervention, les policiers ont assisté à une transaction de produit stupéfiants. S’approchant du dealer, un fonctionnaire s’est vu proposer de la drogue. Après avoir décliné sa qualité de policier, l’agent a tenté d’interpeller le délinquant qui a réussi à s’échapper. Ce dernier a été rapidement interpellé par les autres fonctionnaires et placé en garde à vue.

Cocaïne, herbe et résine de cannabis

Le dealer a été trouvé en possession d'une sacoche contenant : 12 sachets d'herbe de cannabis, 3 sachets de pollen, 19 sachets de résine de cannabis, 25 capsules de cocaïne et 600 euros. De plus, les investigations menées ont fait apparaître la situation irrégulière de l’intéressé sur le territoire national Français. Jugé selon la procédure de comparution immédiate, il a été condamné à un an de prison ferme avec mandat de dépôt ainsi qu’à 5 ans d’interdiction du territoire français.