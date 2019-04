Albon-d'Ardèche : les gendarmes portent assistance à un habitant dépressif

Une douzaine de militaires du groupement de gendarmerie de l'Ardèche sont restés plus de deux heures dans le petit village d'Albon-d'Ardèche. Alertés par une personne inquiète à propos d'un habitant dépressif. L'homme a été interpellé en douceur et va être emmené chez un médecin.

L'homme qui vit dans un logement social d' Albon-d'Ardèche entre le Cheylard et Saint-pierreville, au lieu-dit Mournet, est âgé d’une trentaine d'années. Il n'est arrivé dans le village que depuis quelques mois, un an au plus. Mais dans la journée il s'est montré très déprimé auprès d'un proche.

Trés déprimé

Il aurait tenu des propos inquiétants, évoquant même son envie d'en finir. Alertés vers 19 heures les gendarmes se sont rendus sur place. L'homme n'est sorti de chez lui que vers 21 heures. Il a été interpellé en douceur et a reconnu qu’il se sentait mal et déprimé. Les gendarmes vont donc l'emmener voir un médecin qui décidera s'il faut ou non hospitaliser cet homme dépressif.