Albon : un gros incendie dans un entrepôt de palettes

Ce mercredi 13 octobre, un incendie s'est déclaré vers 10h20 sur le site de G2L Palettes à Albon, dans la Drôme. Le feu est très vite parti à cause des matériaux très inflammables et du vent qui souffle fort dans le secteur. Malgré l'intervention rapide des sapeurs-pompiers qui possèdent notamment une caserne à proximité, l'entrepôt de 500 m² a brûlé. Les sapeurs-pompiers drômois ont reçu des renfort du Nord-Ardèche et du Nord-Isère. Au total, une soixante de personnes mobilisées avec le soutien de 15 engins.

L'incendie est d'origine accidentelle. Il est parti d'un feu de déchets verts et des braises, portées par le vent, ont mis le feu à des palettes. 2.000 à 2.500 m² de palettes en extérieur ont également brûlé soit la moitié du stock. Les sapeurs-pompiers ont évité la propagation de l'incendie à un bâtiment administratif de 800 m² à proximité.

Le feu n'est toujours pas éteint à midi mais il est maitrisé et en phase de régression. La fumée ne gêne pas la circulation et la préfecture de la Drôme rassure, il n'y a pas d'émanations de produits toxiques dans l'air.

Le feu n'a pas fait de victime. Les quatre salariés ont pu quitter le site à temps.