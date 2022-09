Alby-sur-Chéran : agressé par un motard, le maire va porter plainte

Le maire d'Alby-sur-Chéran (Haute-Savoie) va porter plainte, après avoir été agressé par un motard ce vendredi 16 septembre près du collège René-Long.

En fin d'après-midi, Jean-Claude Martin voit passer deux moto-cross très bruyantes dans le village. "C'était des motos assez puissantes, en roue-arrière, pas les 50cm3 que l'on voit passer habituellement, là c'était de la folie."

Une vingtaine de minutes plus tard, il les retrouve garées près du collège et décide d'aller discuter avec les conducteurs. "Je voulais leur dire que c'était dangereux, surtout à l'heure de la sortie du collège. J'était devant eux, ils ont démarré."

"J'ai mis la main sur le guidon car je voulais leur parler. L'un d'eux m'a donné un coup de poing dans le visage, d'une violence extrême." - Jean-Claude Martin, maire d'Alby-sur-Chéran

"Je suis tombé par terre, lui est tombé de sa moto. Il s'est relevé et est parti", explique Jean-Claude Martin. Ce sont des élèves du collège qui sont venus lui porter secours et ont prévenu les gendarmes et les pompiers. Après avoir passé la nuit à l'hôpital, le maire rencontre donc les gendarmes ce samedi après-midi pour porter plainte. "J'ai des points de suture et le visage abîmé, on ne peut pas laisser faire ça."

Cette agressivité envers les élus se fait de plus en plus ressentir, selon lui. "Les gens ont une impatience que je n'ai jamais connue en tant que maire. Ils veulent tout tout de suite. La tâche d'élu est de plus en plus difficile. On a de la chance d'habiter en France, et certaines personnes oublient tout ça", conclut l'élu.