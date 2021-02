Lors d'un contrôle du respect du couvre-feu vendredi 5 février à Jarny (Meurthe-et-Moselle), un automobiliste a pris la fuite avant d'être rattrapé par les policiers. Non seulement l'homme n'avait pas d'attestation dérogatoire mais il était en état d'alcoolémie et sans permis.

Alcoolémie, défaut de permis et non respect du couvre-feu : un conducteur convoqué devant le tribunal

Il a voulu se soustraire à un contrôle des policiers mais a été rattrapé dans un champ. Un automobiliste a bifurqué vendredi 5 février après 18 heures à la vue des policiers qui effectuaient un contrôle du respect du couvre-feu à Jarny (Meurthe-et-Moselle).

L'homme, âgé de 42 ans et habitants Xonville, a été pris en chasse par les policiers, il a eu un accident et a alors pris la fuite à pied avant d'être interpellé dans un champ et placé en garde à vue. L'homme était en état d'alcoolémie, roulait sans permis et sans attestation dérogatoire.

Il est convoqué devant le tribunal judiciaire de Briey en juillet.