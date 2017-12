Toulouse, France

Encore un mort sur la route en Haute-Garonne. Un jeune de 21 ans s'est tué dans un accident dans la nuit de mercredi à jeudi vers minuit et demi, à Blagnac dans la banlieue de Toulouse.

Il était à l'arrière d'une voiture. Le conducteur, âgé de 22 ans, était ivre d'après la police et a perdu le contrôle de son véhicule sur le rond point Jean-Maga. Le conducteur et le passager avant ont été blessés, mais le passager arrière lui a été éjecté et n'a pas survécu.

Cet accident s'est produit tout près des voies du tramway, mais le tramway n'est pas impliqué dans le drame. La circulation a été interrompue le temps de dégager le véhicule. Quant au conducteur, il a été placé en garde à vue.