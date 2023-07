Alcool au volant : une mère de famille avec ses trois enfants à bord refuse de souffler dans l'éthylotest

Dans la nuit de dimanche à lundi, vers minuit et demi, les services de secours et de police sont appelés après un accident matériel de la circulation rue de Bugarel à Montpellier : une voiture a heurté un trottoir et les airbags se sont déclenchés. Les quatre occupants, une mère de famille et ses trois enfants âgés de 3,9 et 12 ans sont indemnes mais le comportement de la conductrice intrigue les policiers. Ils lui demandent de souffler dans l'éthylotest, elle refuse. Le père de famille est appelé et vient récupérer les enfants. Elle est emmenée au commissariat, placée en cellule de dégrisement.

A 8 heures du matin , elle se soumet au contrôle d'alcoolémie, elle a encore 0,85 grammes d'alcool par litre de sang.

Elle sera convoquée devant le tribunal ultérieurement et devra répondre de conduite sous l'emprise d'alcool et de refus de se soumettre au contrôle.