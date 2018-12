Alcool au volant : une quinzaine de contrôles sur les routes de la Drôme pour les fêtes du Nouvel an

Les gendarmes drômois seront présents sur les routes dès ce weekend et jusqu'au 1er janvier pour contrôler les automobilistes. Dans leur collimateur : la consommation d'alcool. Une cinquantaine de permis avaient été suspendus l'an passé pendant la période des fêtes.

Ce vendredi, les gendarmes drômois ont opté pour la prévention, en sensibilisant les automobilistes qui passaient par le rond-point de la N 7 à Pont-de-l'Isère, en leur rappelant qu'ils seront présents sur l'ensemble du département, et effectueront des contrôles d'alcoolémie et de consommation de stupéfiants. Une quinzaine d'opérations sont programmées les 31 décembre et 1er janvier. Presque la moitié des gendarmes drômois sont mobilisés.

L'année dernière, une cinquantaine de permis avaient été suspendus pendant les fêtes. En 2018, il y a eu 40 personnes décédées sur les routes, soit 3 personnes de plus par rapport à 2017.