Alcool, cannabis, vitesse, cocktail à l'origine du dramatique accident mortel de Marseille

Quelques jours après l'accident qui a fait deux morts et deux blessés grave dans le tunnel du Vieux Port le scénario de la soirée se dessine. Le conducteur âgé de 19 ans roulait sans permis, et sous influence du cannabis et de l'alcool.

Petit à petit le déroulé de la soirée tragique qui s'est conclue par un accident causant la mort de deux jeunes et blessant gravement deux autres dans le tunnel du Vieux Port à Marseille se précise. France Bleu Provence a retrouvé deux amis du conducteur et d'un passager de la Peugeot 206 qui s'est écrasée contre un pilier du tunnel dimanche à vive allure.

"Une erreur de jeunesse"

Des jeunes âgé de 17 à 23 ans décrits par Bastien et Mohammed comme insouciants, habitués des soirées festives et des excès qui les accompagnent. "Ils n'ont aucun repères, ils avaient l'habitude d'aller chercher des filles en ville, dans les bars, les boites de nuit, des amis leur avaient dit plusieurs fois de se calmer, de faire attention, ils n'ont pas écouté, ils ont payé le prix fort" regrette Mohammed. "C'est une erreur de jeunesse" commente simplement Bastien.

Conduire sans permis ? ca arrive souvent à Marseille

Le conducteur n'avait pas de permis mais de l'alcool et du cannabis dans le sang, la voiture n'était semble-t-il pas assurée. "Ca arrive souvent à Marseille " selon Mohammed. "A partir de minuit et jusqu'à 5 heures du matin, il faut faire attention quand on circule autour du vieux port, ça roule vite, moi je suis en scooter je suis très prudent" ajoute Bastien

Au cour de cette soirée dramatique les jeunes garçons avaient rencontré Lisa, 17 ans, dans une discothèque. La jeune femme s'est disputée avec une copine, elle a continué sa soirée avec le groupe, elle a été tuée sur le coup. D'après les enquêteurs et malgré sa minorité, elle était habituée des établissements de nuit.

Homicide et blessures involontaires

Le conducteur, qui a tenté de s'enfuir alors qu'il était soigné à l'hôpital, est écroué et mis en examen pour homicide et blessures involontaires.