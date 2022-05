Alcool, drogue, permis annulés : une centaine d'infractions relevées après la rave-party de Laillé

Difficile d'éviter les gendarmes, à la sortie de la rave-party de Laillé (Ille-et-Vilaine), ce dimanche. Une soixantaine de militaires étaient mobilisés sur la journée, tout comme deux équipes cynophiles et un hélicoptère, pour le contrôle des quelques 700 à 800 fêtards qui ont participé au rassemblement festif, le troisième en moins d'un mois sur la commune. Au total, selon la préfecture, "plus d'une centaine d'infractions ont été relevées".

Le procureur de la République de Rennes, Philippe Astruc, indique ce dimanche soir à France Bleu Armorique que les forces de l'ordre ont procédé à 70 verbalisations dont 12 conduites sous stupéfiants et 19 sous l’emprise d’un état alcoolique. 29 amendes forfaitaires délictuelles pour usages de stupéfiants ont été dressées. Quatre automobilistes ont été contrôlés en défaut d'assurance, trois conduisaient malgré un permis de conduire annulé, et deux ont été surpris en défaut de permis. Enfin une personne a été verbalisée pour ivresse publique et manifeste.

Une enquête ouverte après l'incendie d'un hangar

Concernant l'incendie, qui a détruit un hangar à proximité de la Rave Party, "la personne présente sur les lieux sera entendue prochainement", ajoute le procureur de la République, qui souligne qu'une enquête a été ouverte. Ce dimanche matin, les pompiers avaient été appelé pour un feu dans le bâtiment. Un homme, qui y dormait avait été interpellé avant d'être conduit à l'hôpital, son état ne lui permettant pas d'être entendu par les gendarmes. La préfecture indique de son côté que trois personnes ont été interpellées pour des faits de destruction et dégradation de ce hangar et d'un champ agricole.