184 km/h et alcool pour un automobiliste intercepté à Guérande

Loire-Atlantique, France

Agé de 26 ans, le Nantais a été flashé à 184 km/h sur la route bleue, par les gendarmes,à proximité du rond-point de Villeneuve à Guérande; le conducteur était également alcoolisé avec 0,68 g d'alcool dans le sang. Son permis de conduire lui a été retiré sur le champ.

Il allait fêter l'anniversaire de sa compagne

En février 2016, le jeune conducteur avait déjà perdu son permis à cause d'excès de vitesse et d'alcoolémie. Il l'avait récupéré en avril 2018 et était donc considéré comme un jeune conducteur. Lundi, il aurait donc dû rouler au maximum à 100 km/ h et avait un taux d'alcoolémie autorisé de 0,20 g d'alcool / litre de sang.

Le jeune Nantais se rendait au Croisic avec sa compagne pour fêter l'anniversaire de la jeune femme qui se trouvait à bord du véhicule.