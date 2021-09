Ce sont des automobilistes qui circulaient vendredi soir sur l’A8, entre Le Muy et Le Capitou, qui ont donné l’alerte : un camion frigorifique zigzague entre les différentes voies de circulation. Le chauffeur routier avait consommé de l’alcool et du cannabis. Son permis avait déjà été suspendu.

Alcool, cannabis et pas de permis pour un chauffeur routier sur l’autoroute A8 dans le Var

Un chauffeur routier de 44 ans a été interpellé et placé en garde à vue vendredi 10 septembre vers 21h30 par les gendarmes du Peloton motorisé du Cannet-des-Maures. Des automobilistes, qui circulaient sur l’autoroute A8, entre Le Muy et Fréjus, en direction de Nice, ont signalé quelques minutes plus tôt la conduite dangereuse du chauffeur : il fait des écarts, zigzague sur les voies.

1 g d'alcool, cannabis, permis suspendu le mois dernier

Rapidement stoppé par les gendarmes, l’homme, originaire de Nice, a tout d’abord expliqué qu'il était en train de se rouler une cigarette tout en conduisant avec son genou. Mais les dépistages alcoolémie et stupéfiants offrent d’autres explications : le chauffeur a pris le volant avec 1 g d’alcool et après avoir consommé du cannabis. Il roulait également sans permis : le sien a été suspendu en août dernier… pour six mois.

Le routier devra s’expliquer devant le tribunal de Draguignan en mars prochain.