Savoie, France

Stickers distribués à Tignes © Radio France - Christophe Vaén Veen

Cette semaine de février, des millions de touristes et des dizaines de milliers de saisonniers animent les stations de ski en Pays de Savoie. La nuit, les débordements sont bien connus et souvent médiatisés. En Tarentaise, certaines stations agissent sur le terrain de la prévention. La prise de conscience est réelle.

Val Thorens une station jeune et festive © Radio France - Christophe Van Veen

"Tout Schnouff !" titrait à la Une récemment le quotidien Libération dans un dossier de quatre pages, une enquête très étayée qui détaillait les trafics de drogue et la prévention en station, et qui a suscité pas mal d'émotion dans le secteur.

Gare aux caricatures !

Le tas de cocaïne en photo de Une et l'allusion à la poudreuse étaient sûrement vendeurs, mais les professionnels de la prévention précisent que le principal fléau demeure l'alcool, tabou, en vente libre. Il est à l'origine de nombreuses ruptures de contrat pour les saisonniers.

Autre mise au point : ce n'est pas parce qu'il y a des dispositifs de prévention qu'il y a plus de drogue qu'ailleurs. "Le pire, ce sont les stations où l'on n'en parle pas, où rien - ou pratiquement rien - n'est fait." insiste Mathieu Jay de l'espace saisonnier de Saint-Martin-de-Belleville qui voit passer 5 000 saisonniers ( dont 70 % viennent d'autres régions que la Savoie) qui travaillent sur les Ménuires et Val Thorens. "La très grande majorité des saisonniers ne pose pas de problèmes."

Mathieu Jay © Radio France - Christophe Van Veen

Brigitte Hug tient le même discours : _"_Attention à ne pas stigmatiser les jeunes ! La plupart sont responsables et réceptifs au message de prévention."

Mettre en garde contre les dangers en altitude

Depuis près de trois ans , en Tarentaise, l’association "le Pélican" a détaché une infirmière qui coordonne la prévention sur huit stations : Tignes, Val d’isère, Les Arcs, La plagne , Valmorel, Courchevel, Les Ménuires et Val Thorens. En fait, là où il y a des espaces saisonniers, là où les stations ont décidé de prendre le problème à bras le corps, Brigitte Hug intervient en fédérant les relais.

Brigitte Hug coordonne la prévention des risques en station de ski © Radio France - Christophe Van Veen

Brigitte a conçu des stickers, des guides (tirés à plus de 10 000 exemplaires), et des affiches. L'infirmière militante forme les responsables des espaces saisonniers, les gardiens d'immeubles ou les employeurs. "L'alcool est tabou. Les produits sont tabous. Alors d'abord, il faut les connaître. Dans les guides, il y a des infos très concrètes pour les saisonniers. Exemple : on s'habille chaud pour sortir en soirée... on est alcoolisé plus vite en altitude... tous les immeubles se ressemblent, il faut donc ne jamais laisser seul son copain ivre dans la nuit car il ne retrouvera pas son chemin, etc..."

C'est un travail de longue haleine. Pas de morale, mais on leur dit "Attention, n'allez pas trop loin !" - Brigitte Hug

Dans son guide, on trouve une étiquette avec tous les renseignements du saisonnier au cas où celui-ci se perdrait dans la nuit. La prévention concerne la drogue et l'alcool, mais aussi l'utilisation des préservatifs.

Les stations font elles-même de la prévention

Sur Val Thorens, près de 400 000 euros sont investis chaque année dans la prévention. L'office de tourisme a mis en place un dispositif de quatorze ambassadeurs du respect, qui font le tour de la station la nuit pour venir en aide à ceux qui auraient abusé. L'Igloo est un lieu de dégrisement et aussi un poste médical avancé. L'idée est bien d'intervenir avant les gros accidents, car les hôpitaux sont loin des stations et en hiver pas toujours accessible.

Dans les espaces saisonniers des Ménuires et de Val Thorens une Journée Santé est organisé le 20 et 27 mars prochain, avec des dépistages du SIDA ou des MST, mais aussi de la prévention sur les risques des drogues et de l'alcool.

La maison des saisonniers de Val Thorens © Radio France - Christophe Van Veen

A Tignes également, les élus ont une politique volontariste. Le message du Pélican y est particulièrement relayé. "Toutes les stations n'avancent pas au même rythme." constate Brigitte Hug qui note que son action est de mieux en mieux intégrée et acceptée. Hélas, son poste de coordination sera supprimé en novembre prochain, car l'Agence régionale de santé ne l'avait budgétisé que pour trois ans.

Des professionnels attentifs

A Val Thorens, la moyenne d'âge de la clientèle est de 27 ans. La population jeune et très festive se presse la nuit dans des lieux emblématiques comme la discothèque "le Malaysia" qui peut accueillir 1 200 fêtards par nuit. L'institution depuis plus de trente ans participe à l'énorme succès populaire de la station.

Lieu incontournable de fête : le Malaysia © Radio France - Christophe Van Veen

Son directeur, Léandre – "tolérance zéro pour la drogue, je cautionne pas" - demande à ses agents de sécurité de multiplier les rondes du côté des toilettes par exemple , "s’il y a un dealer potentiel , qu’il se sente épié , en danger". Le binge drinking - consommation express d'alcool - fait des ravages. Le hors piste comportemental, si l'on peut dire, serait selon le tenancier, plus trash dans les appartements, là où il n'y a aucun contrôle.

Un autre employeur de saisonniers dans la restauration nous confie être "particulièrement vigilant au moment de l'embauche, même si le risque zéro n'existe pas."

Si l'on est toujours agacé lorsqu'un journaliste pointe le bout de son nez sur ce terrain glissant des conduites à risques, il semble bien qu'on ait depuis longtemps dépassé le stade du déni, du côté des tenants de cette industrie de la montagne.

La seule répression ne suffit pas, même si elle est déterminante. Les interpellations des gendarmes sont fréquentes. Le parquet d'Albertville, au pied des stations, multiplient les comparutions immédiates afin que les dealers soient jugés sur zone très rapidement.