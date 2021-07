Alcool, violences : un jeune couple mayennais sur le fil du rasoir, la justice redoute un crime conjugal

Les deux tourtereaux ont malheureusement vite repris leurs mauvaises habitudes. Car, les juges les connaissent bien. Ils étaient venus au mois d'avril. Et devinez quoi ? Ils avaient déjà dû s'expliquer sur des coups que l'un portait à l'autre et vice-versa.

"Vous êtes un couple toxique"

C'est l'histoire d'un couple qui s'aime, sans doute, c'est l'histoire d'un couple qui boit, beaucoup trop, et ça dérape, ça dérape de nouveau, à deux reprises en mai et en juin. Aucun des deux n'avance d'arguments crédibles pour justifier ce comportement, inventant même le concept étonnant de coups non volontaires., la gifle non volontaire, la griffure non volontaire, le coup de poing non volontaire.

Deux mois de prison ferme sous forme de bracelet électronique

De quoi mettre en rogne le président du tribunal qui explose de colère. "Vous êtes un couple toxique, et on fait quoi la prochaine fois ? On revient aux Assises parce que l'un aura tué l'autre!" lance-t-il furibard, terrifié à l'idée de les voir un jour se remettre ensemble, craignant un crime conjugal. Le gars et la fille regardent leurs chaussettes.

Ils vivent désormais séparément. En plus d'une condamnation à deux mois de prison ferme sous forme de bracelet électronique, interdiction d'aller chez l'un ou chez l'autre, trop dangereux. Ils sont sur le fil du rasoir, pas loin de l'abîme, pas loin d'un drame que personne ne pourra qualifier de non volontaire.