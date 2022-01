Un pyromane présumé sous les verrous après un incendie criminel à Boucau

Un homme de 36 ans sous les verrous depuis mardi soir. Ce 11 janvier 2022 il a déféré devant le parquet de Bayonne après une garde à vue prolongée de 96 heures dans les locaux des enquêteurs de la Police Nationale. Il a tenté de brûler la maison de son voisin. Les faits se sont déroulés à Boucau dans la nuit de dimanche à lundi. Le début d'incendie a été rapidement maitrisé et n'a pas fait de victime.

Plus de peur que de mal

Ivre le soir des faits, l'individu a répandu de l'essence sur la porte du garage et la façade de la maison de son voisin. Ces deux hommes entretiendraient un différend de longue date. Il y a ensuite mis le feu. La victime a pu rapidement maitriser le sinistre, avec l'aide d'un ami, avant l'arrivée des pompiers. L'habitation n'est que peu touchée et il n'y a que quelques dégâts matériels sur l'habitation. L'enquête judiciaire devrait permettre d'en savoir plus sur les motivations du pyromane.