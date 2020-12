Alcoolisé, il se ballade dans les rues de Bessèges avec un fusil et tire en l'air

Le 12 décembre dernier, la commune de Bessèges (Gard) s'est réveillée avec le bruit de deux coups de feu, vers 6 heures du matin. Un homme de 28 ans, passablement alcoolisé, a tiré en l'air à l'aide d'un fusil de chasse en marchant dans son village. Un témoin a alerté la Gendarmerie.

Les gendarmes de la communauté de brigades de Saint-Ambroix et le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie d'Alès se rendent sur les lieux, et interpellent le suspect à bord d'un véhicule. Plusieurs armes et munitions sont saisies lors de perquisitions.

Le jeune homme a reconnu les faits en garde à vue, et sera présenté le 19 mai prochain au tribunal judiciaire d'Alès.