Ce mardi matin, vers 6h30, un colis suspect a été retrouvé devant l'entrée principale du site nucléaire Framatome à Romans-sur-Isère (Drôme) où est fabriqué du combustible pour les réacteurs nucléaires.

Un livreur trop pressé

Ce colis d'un mètre cube, non identifié, était situé à l'entrée du site Framatome de Romans-sur-Isère. D'après les informations obtenues par France Bleu Drôme Ardèche, un livreur est arrivé une heure trop tôt ce mardi matin pour une livraison. Il a alors laissé un transpalette et sa batterie (un chargeur) devant l'entrée du site avant de repartir. Au lieu de se signaler au poste de garde pendant les horaires classiques de travail et de prendre un bon de commande, le livreur a posé la marchandise et il est reparti.

Une grossière erreur

"C'est une première, on avait jamais vu ça" explique la communication du site de Framatome à Romans. "C'était une erreur, il n'y avait pas de volonté de nuire". Face à ce paquet suspect, non identifié, la cellule de crise de Framatome a été déclenchée et un périmètre de sécurité d'un rayon de 100 mètres a été mis en place autour de ce site sensible, comme l'exige la procédure.

Aucun danger, un colis inoffensif

La "levée de doute" effectuée, le périmètre de sécurité établi a été levé vers 9 heures. Le 7 novembre 2017, le site Framatome avait déjà été évacué après une suspicion de présence d'explosifs dans un camion à l'entrée de l'usine.