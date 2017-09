Alerte à la bombe à l'école de Colombiers, près de Béziers

L'école de Colombiers (Hérault) a été évacuée ce vendredi après-midi après une alerte à la bombe reçue à la gendarmerie. Les enfants ont été regroupés sur le stade du village. Les démineurs sont arrivés vers 15h. Ils n'ont rien trouvé.

L'école de Colombiers, une commune de 2.000 habitants près de Béziers, a été évacuée ce vendredi après-midi après une alerte à la bombe reçue à la gendarmerie.

Le message est parti d'un téléphone avec une carte prépayée donc anonyme. Un texto avertissant que "l'école primaire allait sauter dans l'heure".

Le message est arrivé à la gendarmerie vers 13h30, pendant la pause déjeuner. Certains élèves étaient encore chez eux. Ceux qui étaient dans l'établissement ont été évacués ainsi que le personnel.

Les enfants ont cru que c'était un exercice

Actuellement le maire est en vacances. Son premier adjoint Bernard Fabre est arrivé sur place avant les gendarmes. "Je n'ai pas dit que c'était une alerte à la bombe, j'ai demandé a tout le monde de partir. Ils croyaient que c'était un exercice puis quelqu'un a dit que c'était une alerte à la bombe, donc ça a été plus difficile. On a vu quelques jambes trembler mais finalement tout s'est bien passé. Sur le stade on a apporté de l'eau aux enfants" raconte l'élu.

Au total une grosse centaine de personnes a été regroupée sur le terrain de sport près de l'école.

Les voisins de l'établissement ont été confinés chez eux, un périmètre de sécurité mis en place.

Les démineurs sont arrivés vers 15h, ils ont passé au peigne fin toutes les pièces de l'école maternelle et primaire sans rien trouver.

Les enfants ont été récupérés par leurs parents.