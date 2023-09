Alerte à la bombe dans un lycée de Castres, 2.100 élèves et personnels évacués

Grosse frayeur au lycée polyvalent de la Borde Basse à Castres (Tarn) ce vendredi. Vers 11h45, un appel anonyme alerte l'accueil de l'établissement : avec une voix déformée, il assure qu'une bombe aurait été placée dans l'établissement, elle se déclencherait dans 15 minutes.

Alerte levée deux heures plus tard

Le proviseur déclenche l'alarme et tout le monde est évacué : 1.900 élèves et 200 adultes. Dans la panique, quelques lycéens ont fait des malaises et ont été pris en charge par les pompiers. Une équipe de démineurs a été dépêchée sur place, rien n'a été trouvé. L'alerte a été levée à 13h45.

Les cours de l'après-midi ont été annulés, les élèves ont été autorisés à rentrer chez eux.