L'association ATMO qui surveille la qualité de l'air émet ce mercredi un avis qui prévoit un dépassement du seuil d'information et de recommandation pour une pollution de l'air liée à l'ozone pour ce jeudi.

Seine-Maritime, France

Attention à la pollution dans nos départements. ATMO Normandie, l'organisme qui surveille la qualité de l'air, prévoit un dépassement du seuil d’information et de recommandation pour une pollution de l'air liée à l’ozone, jeudi 26 juillet, en Seine-Maritime et dans l'Eure.

Les asthmatiques et diabétiques sont les plus touchés

L'association ATMO recommande aux personnes les plus vulnérables et les plus sensibles tels que les femmes enceintes, les jeunes enfants, les asthmatiques mais aussi les diabétiques de :

, les activités physiques et sportives intenses en plein air, respecter leur traitement médical,

auprès d'un pharmacien ou de consulter un médecin, en cas de symptômes ou d’inquiétude, il n'est pas nécessaire de modifier les pratiques habituelles de ventilation et d’aération mais il ne faut pas aggraver les effets de cette pollution en ajoutant des facteurs irritants : fumée de tabac, utilisation de solvants, exposition aux pollens de saison.

Privilégier le covoiturage et les transports en commun

Afin de contribuer à la réduction des émissions d’ozone, Fabienne Buccio , la préfète de la Seine-Maritime et de la région Normandie, recommande également :