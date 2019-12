Lig’Air, organisme chargé de la surveillance de la qualité de l’air en Centre-Val de Loire, indique que le seuil d’information et de recommandation, concernant la présence de particules fines dans l'atmosphère, sera dépassé pour la journée du 31 décembre 2019.

Alerte à la pollution de l'air à Orléans et Montargis

Orléans, France

La qualité de l'air sera mauvaise dans les agglomérations d'Orléans et de Montargis pour la journée du mardi 31 décembre 2019, indique Lig'Air, l'organisme chargé de la surveillance de la qualité de l'air en région Centre Val-de-Loire.

Pour la deuxième fois de l'année 2019 à Orléans (la première fois, c'était début décembre), le seuil d'information et de recommandation sera dépassé, ce qui signifie que "le niveau moyen journalier de particules fines va dépasser le seul de 50 microgrammes par mètre cube dans l'air", poursuit Corinne Robin, ingénieure d'études à Lig'Air.

Pourquoi une telle pollution ?

"Les particules en suspension sont des polluants émis par la combustion. Or, il y en a beaucoup en cette période de l'année, avec le trafic automobile et le chauffage qui sont denses", poursuit Corinne Robin. "Lié à des conditions météos qui sont favorables à la stagnation de ces particules au-dessus des agglomération, cela entraîne une pollution. Il y a très peu de vent, des conditions anticycloniques stables et ce qu'on appelle une inversion des températures qui forme comme un couvercle au-dessus des villes."

Et le 1er janvier ?

Cet épisode de pollution atmosphérique va-t-il durer ? Pour Corinne Robin, "nos prévisions indiquent une légère amélioration pour le 1er janvier, mais on reste prudents car on est dépendants de la météo, il faudra voir si la petite perturbation prévue par Météo France va atteindre ou pas le Loiret."

Les recommandations de la préfecture

Face à cette pollution, la préfecture ne prend pas de mesures restrictives ou coercitives, mais émet de simples recommandations :