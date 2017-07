Alerte au «cash Trapping» sur un distributeur automatique de billets à Montargis

Les policiers de Montargis ont découvert deux roumains qui installaient dans un distributeur automatique un système pour récupérer les billets. Une escroquerie que l'on appelle les vols «cash trapping». Le phénomène se multiplie dans les villes en France.

Vendredi matin, un policier se rendait normalement au travail et sur la route, il aperçoit dans la rue dorée à Montargis deux hommes en train de bidouiller un distributeur de billets. Le policier s'arrête, se planque dans sa voiture pour les surveiller. En fait, 2 roumains étaient en train d'installer un "cash trapping." C'estun système qui bloque la sortie des billets, les clients pensent qu'ils ne les auront pas, récupèrent leur carte et s'en vont. Mais ensuite, les roumains rattrapaient les billets avec une languette sur laquelle les billets venaient se coller. Les policiers les ont pris en flagrant délit. Les deux hommes, 29 ans et 20 ans, sont convoqués en octobre devant la justice.