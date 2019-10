Alerte au colis suspect : l'aéroport de Brive évacué

Brive-la-Gaillarde, France

L'alerte s'est finalement révélée être sans gravité. Reste que l'aéroport de Brive - vallée de la Dordogne a dû être évacué ce vendredi après-midi. L'alerte est donnée peu avant 13h30 quand la sûreté signale la présence d'un colis suspect dans l'aérogare. Il s'agit d'un carton. Le dispositif de sécurité est alors enclenché. Une vingtaine de salariés de l'aéroport doivent quitter les lieux et une intervention des démineurs, venus de Bordeaux par hélicoptère, est requise. Elle vient de prendre fin ce jeudi peu après 17 heures.

Retards de et vers Paris

Cela entraîne un retard pour le vol en provenance de Paris. Initialement attendu à 17h15 à Brive, il devrait se poser vers 18h35. Conséquence, les 71 passagers qui devaient eux décoller pour la capitale à 17h55 s'envoleront après 19 heures.

D'où vient ce carton ?

Une question reste encore sans réponse pour le moment : comment ce carton est arrivé là ? Qui l'a laissé ici ? Joint par France Bleu Limousin, le président du syndicat qui gère l'aéroport émet une hypothèse. " A cause du très épais brouillard, l'avion de Porto n'a pas pu se poser ce vendredi matin et a été dérouté vers Limoges " indique Jean-Louis Nesti, " et les passagers qui devaient partir vers le Portugal ont du se rendre à Limoges. Peut-être qu'un passager a transvasé des affaires dans un sac et a laissé ce carton ".