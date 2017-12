Alerte aux avalanches sur les massifs savoyards

Les conditions sont très dangereuses en montagne avec des cumuls de neige fraîche importants, du vent, et du redoux annoncé sur certains secteurs. Les secouristes en montagne alertent sur le risque très fort de départ d'avalanche comme samedi à Aime 2000 et La Sambuy.

Ce samedi à Aime 2000 vers 16h des vacanciers se promenaient à pieds non loin des immeubles sur le domaine skiable (actuellement fermé et donc non sécurisé). Ils ont été emportés par une coulée. Ils ont pu s'extraire par eux-mêmes. Le PGHM, alerté par un témoin de la scène, avait envoyé deux hélicoptères.

Dans les Bauges à la Sambuy, c'est un groupe de trois randonneurs à ski qui évoluaient sur la face nord juste sous le sommet à 2 000 mètres d'altitude qui a été emporté par une coulée de neige de 40 mètres de large. L'avalanche a dévalé la pente sur 100 mètres. Sur les trois hommes, un a été enseveli quelques minutes et a été évacué en état d'hypothermie sur Annecy.

Il est tombé 70 centimètres de neige ces dernières heures et ce n'est pas terminé. Avec un vent très fort, les accumulations de neige sont d'autant plus importantes et fragiles. Les services de secours en montagne sont en alerte et appellent à une prudence maximale ces prochains jours. Ils invitent en particulier à ne pas aller sur des pentes raides.

La Savoie est en vigilance orange aux avalanches jusqu'à lundi midi au moins. La Haute-Savoie est en vigilance jaune La préfecture de haute-Savoie souligne que l'arrivée d'une perturbation ce dimanche va aggraver les risques de départs spontanés d’avalanche et de déclenchement par les skieurs.