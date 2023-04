Alerte aux cambriolages dans les Deux-Sèvres

Depuis le début du mois d'avril, police et gendarmerie déplorent une recrudescence des cambriolages. Plusieurs secteurs des Deux-Sèvres sont concernés : le Niortais, le Mellois, la Gâtine et le Saint-Maixentais. "Dans la quasi majorité des cas, les vols sont commis durant une absence prolongée des propriétaires, en journée et week-end", indique la gendarmerie sur ses réseaux sociaux. "Les maisons ciblées actuellement sont celles qui ont les volets fermés depuis plusieurs jours", alerte de son côté la mairie de Chauray.

La gendarmerie rappelle que le dispositif OTV (opération tranquillité vacances) est mis à la disposition des habitants tout au long de l'année. Et qu'en cas de constatation d'une présence ou d'un comportement suspect, il faut composer le 17.