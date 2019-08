Alerte aux faux billets : la gendarmerie met en garde les commerçants

Les faux billets imprimés pour l'industrie du cinéma et le monde du spectacle sont reconnaissables grâce aux mentions "this is not legal" et "MovieMoney" (droits : gendarmerie nationale).

Nantes, France

"Le petit commerçant peut aisément se faire berner" prévient le chef d'escadron David Bolze, commandant de la compagnie de Rezé. Les fausses coupures de 5, 10, 20 et 50€ sont très bien faites, et pour cause elles sont utilisées dans l'industrie du cinéma et dans le monde du spectacle.

Leur acquisition n'est pas illégale. Ces billets sont en vente pour quelques euros sur des sites Internet.

En juin dernier l'office central pour la répression du faux monnayage avait comptabilisé des centaines de faux billets de ce genre : 590 billets de 50€ , 895 billets de 10€ et 2129 billets de 20€.

Divers point de contrôle permettent de se rendre compte de l'arnaque : il est notamment écrit à l'encre rouge ou bleue, sur le recto et le verso des billets la mention "this is not legal", ainsi que "MovieMoney" en lieu et place de la signature de Mario Draghi, président de la banque centrale européenne.

L'utilisation de fausses coupures est plus habituelle qu'on ne le pense. Ce mardi en début d'après-midi, "un jeune homme a tenté de payer avec un faux billet de 10€ au Super U de Vertou" explique la gendarmerie.

En mai dernier, la gendarmerie des Pyrénées-Orientales avait lancé un appel similaire sur son facebook.