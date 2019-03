Alerte aux faux démarcheurs à la veille du départ du Tour de Normandie cycliste

Caen, France

Le Tour de Normandie cycliste, dont France Bleu Normandie est le partenaire radio officiel, s’élance ce lundi 25 mars pour 7 étapes à travers les 5 départements normands. Des individus se faisant passer pour des membres de l’organisation passent de ville en ville et font le tour des commerçants et habitants pour vendre des nougats et drapeaux.

Des ventes illégales

Le comité d’organisation alerte sur ce démarchage. En effet, aucune vente d’objet n’est effectué par l’organisation. Cette vente est illégale et n’est surtout pas au profit du Tour de Normandie. Ne donnez pas suite aux sollicitations et prévenez les autorités compétentes dès que possible. Le Tour de Normandie cycliste compte une caravane publicitaire, comme au Tour de France et ses partenaires offrent les objets publicitaires. Rendez vous dès lundi et tout au long de la semaine prochaine pour supporter les cyclistes venus du monde entier.