Alerte aux faux-policiers dans le département du Bas-Rhin

Les policiers du Bas-Rhin appellent à la prudence suite à la multiplication des vols par ruse. Des individus se font passer pour des policiers pour escroquer des personnes âgées.

La police nationale indique que des faux policiers sévissent actuellement dans le département du Bas-Rhin. Leur tactique est toujours la même : un premier individu se présente au domicile des personnes âgées, comme plombier par exemple. Il les persuade de le laisser pénétrer chez eux et repart peu de temps après. Quelques minutes plus tard, un faux policier se présente à son tour et annonce à la personne qu'elle vient d'être victime d'un escroc. Il met la personne en confiance. Le faux-policier se renseigne pour savoir si la personne possède des bijoux, des métaux précieux, numéraires ou autre objet de valeur. C'est là que les vols sont commis.

[Escroquerie] La police a besoin de vos #RT pour éviter de nouvelles escroqueries. Nous comptons sur vous pour sensibiliser les personnes âgées et/ou vulnérables dans votre entourage sur les précautions à prendre. Ayons tous le #Réflexe17 Merci. pic.twitter.com/eyqapdz12U — Police Nationale 67 (@PoliceNat67) December 1, 2017

La police incite à la plus grande prudence et invite les citoyens à diffuser l'information auprès des personnes âgées. Elle rappelle les réflexes à avoir dans ce genre de situation :

Ne pas laisser les faux-agents pénétrer dans le domicile

Demander la carte de police

Appeler le 17 pour signaler les faits

Fournir un signalement précis des individus et du véhicule utilisé