Alerte aux séniors : la gendarmerie des Ardennes les met en garde

Charleville-Mézières, France

Le phénomène est récurrent. Et il touche particulièrement les personnes âgées et vulnérables, proies jugées faciles par les faux démarcheurs. Des individus, précise la gendarmerie qui font du porte à porte et usent d'une fausse qualité pour se présenter. Faux agents, faux vendeurs de calendrier ou faux employés communaux, ils profitent d'un moment d'inattention pour voler argent ou objets précieux. Depuis une dizaine de jours, cela n'arrête pas a confié un gendarme à France Bleu. On compte au moins une affaire par jour.

La gendarmerie incite les personnes âgées à la plus grande prudence, à utiliser le judas ou l'entre-bailleur avant d'ouvrir la porte. A ne pas faire entrer un ou des inconnus au domicile. En cas de doute vous pouvez composer le 17.