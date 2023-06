Alerte enlèvement à Dunkerque : ce que l'on sait sur la disparition de la petite Malek, 8 ans

L'alerte enlèvement a été prolongée jeudi matin après la disparition d'une petite fille de 8 ans à Dunkerque. Selon le ministère de l'Intérieur, Malek Younes est susceptible de se trouver avec son père Jamel, 40 ans. Ce dernier est également soupçonné d'avoir tué sa compagne. La petite fille et son père pourraient circuler en voiture.

La petite fille, cheveux longs, noirs, bouclés, yeux noirs, a disparu avenue de la Libération à Dunkerque dans la nuit du 6 juin au 7 juin 2023. Son père mesure 1,84 mètre. Il a les cheveux noirs, une corpulence normale ainsi que deux tatouages, sur la nuque et le poignet. Il pourrait circuler à bord d’une Renault Twingo de couleur verte, immatriculée DM 485 GJ.

Si vous localisez l’enfant ou le suspect, n’intervenez pas vous-même, appelez immédiatement le 197 ou envoyez un courriel à alerte.enlevement@interieur.gouv.fr

Malek, 8 ans, est susceptible de se trouver avec son père Jamel Younes, 40 ans.

La compagne retrouvée morte chez elle

La compagne du père de Malek a été retrouvée morte à son domicile mercredi après-midi, a indiqué une source proche du dossier à France Bleu Nord. Son corps présentait des hématomes et des traces de strangulation. Une autopsie doit être pratiquée ce vendredi pour déterminer les causes précises de la mort. On sait qu'elle n'était pas la mère de Malek, née d'une première union.

Selon plusieurs témoignages de voisins, le couple se disputait. "Elle avait appelé à l'aide une fois car il y avait eu une altercation entre eux sur la coursive", se souvient Karine, une voisine qui réside au 3e étage de l'immeuble. "On sentait qu'elle n'était pas heureuse. Son compagnon buvait. Il était bizarre", ajoute-t-elle.

Deux colocataires racontent que mardi dans l'après midi, leur jeune voisine avait frappé à leur porte pour leur demander d'appeler la police si elles entendaient des cris. "Elle avait peur", dit-l'une. "A minuit ou une heure du matin, j'ai entendu le compagnon crier sur elle. Il lui a dit de partir : dégage, dégage. Et d'un seul coup, plus de bruit", pousuit la seconde.

Une autre voisine d'un immeuble en face a alerté la police il y a quelques mois après avoir vu l'homme battre l'un de ses enfants. La police était intervenue à l'époque. Pour certains voisins, la jeune femme de 29 ans était sous emprise.

La mère de la victime a donné l'alerte

C'est la mère de la jeune femme de 29 ans qui a découvert le corps de sa fille et retrouvé ses trois enfants. Elle s'est rendue à son domicile avenue de la Libération à Dunkerque, inquiète de ne pas avoir de ses nouvelles.

Elle a découvert le corps de sa fille sans vie. À l'intérieur de l'appartement, elle a trouvé les trois enfants de sa fille, âgés de 7 mois, 2 ans et demi et 7 ans, sains et sauf, mais pas Malek, la petite fille de 8 ans. Elle a aussitôt prévenu la police et le dispositif de l'alerte enlèvement a été déclenché par le procureur de Dunkerque.

C'est à son domicile, avenue de la Libération à Dunkerque, que la jeune femme de 29 ans a été retrouvée morte mercredi © Radio France - Odile Senellart

Le plan alerte enlèvement

C'est la deuxième fois en 15 jours que l'alerte enlèvement est déclenchée. La dernière alerte date du 25 mai pour la petite Eya, 10 ans, enlevée par son père et un complice. Elle avait été retrouvée une trentaine d'heure plus tard au Danemark.

Le plan alerte enlèvement existe en France depuis février 2006. Il a été déclenché à une trentaine de reprises depuis sa création. Il n'est activé que si plusieurs critères sont réunis : il faut un enlèvement avéré et pas une simple disparition, la victime doit être mineure, son intégrité physique ou sa vie doivent être en danger et des éléments d'information doivent permettre de la localiser.