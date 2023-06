Alerte enlèvement à Dunkerque : la femme qui gardait Malek retrouvée morte chez elle

La femme qui gardait Malek, la petite fille de 8 ans disparue à Dunkerque , a été retrouvée morte chez elle ce mercredi 7 juin après-midi. C'est la mère de cette jeune femme de 29 ans qui a découvert le corps.

Arrivée devant le domicile de cette dernière, avenue de la Libération à Dunkerque, la mère découvre le corps de sa fille sans vie, recouvert d'ecchymoses. A côté, elle trouve les trois enfants de sa fille, âgés de 7 mois, 2 ans et demi et 7 ans, sains et sauf.

La grand-mère se rend alors compte qu'il manque Malek, 8 ans, la fille du compagnon de la jeune femme qu'elle gardait au moment de la disparition. La grand-mère prévient immédiatement la police et quelques heures plus tard, le dispositif de l'alerte enlèvement est déclenché par le procureur de Dunkerque.

Malek se trouverait avec son père, Jamel Younes

Selon la police, l'enfant est susceptible d'être avec son père Jamel Younes, 40 ans, 1 mètre 84, cheveux noirs, corpulence normale, porteur de tatouages sur la nuque et le poignet, pouvant circuler à bord d’une Renault Twingo, verte, immatriculée DM 485 GJ.

"Le couple a déjà connu des différends. Le conjoint est forcément dans la liste des suspects, d'abord de l'enlèvement, ensuite potentiellement du décès de son épouse mais chaque chose en son temps", explique une source proche de l'enquête à l'AFP.

Les autorités recommandent de ne pas intervenir soi-même. Si vous parvenez à localiser l'enfant ou le suspect, il faut appeler le 197 ou envoyer un mail à alerte.enlevement@interieur.gouv.fr .