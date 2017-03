Alerte enlèvement à Clermont-Ferrand : l'inquiétant profil du père kidnappeur

Le profil violent de l'homme qui a enlevé son fils mercredi à Clermont-Ferrand a nécessité le déclenchement de l'alerte enlèvement. Évadé de la prison de Riom, il est en conflit avec une partie de sa famille et sa relation avec son ex-compagne est particulièrement tendue.

L'auteur de l'enlèvement s'appelle Jason Lopez et ce n'est pas vraiment un inconnu des services de police et de la justice. L'homme, issu de la communauté des gens du voyage, devrait être actuellement en détention au centre pénitentiaire de Riom, mais il a profité d'une sortie à vélo organisée par l'établissement pour prendre la fuite au début du mois de décembre dernier. La situation du fugitif, en conflit très violent avec son ex-compagne et une partie de sa famille, a justifié le déclenchement de l'alerte enlèvement mercredi soir. Jason Lopez, âgé de 27 ans, a été victime d'une tentative de meurtre fin décembre à Saint-Yorre, dans la banlieue de Vichy. Des tirs, dont des membres de sa famille seraient à l'origine.

Vicente Lopez, 5 ans et demi, enlevé mercredi à Clermont-Ferrand - @PoliceNationale

Les mois qui viennent de s'écouler ont été rythmés par de multiples menaces par téléphone ou par personnes interposées. Le père du petit Vicente, 5 ans et demi, est passé à l'action ce mercredi. Il s'est rendu devant la caravane où vivent l'enfant et sa mère peu avant 13 heures. Vicente se trouvait devant la caravane. Il l'a jeté dans son véhicule en braquant une arme de poing en direction de son ex-compagne qui a tenté de s'interposer. Elle a reçu une violente gifle ou un coup de poing. Et Jason Lopez s'est volatilisé avec son fils. Ils circuleraient dans un véhicule BMW ou Mercedes de couleur noire dont l’immatriculation débuterait par les lettres VP ou VB (immatriculation nouvelle) et comportant en fin de plaque les chiffres 63 du département du Puy-de-Dôme.

Si vous localisez l'enfant ou le suspect, n'intervenez pas vous-même, appelez immédiatement le 197 ou envoyez un courriel à alerte.enlevement@interieur.gouv.fr

🔴 Alerte Enlèvement en cours dans le Puy-de-Dôme. Plus d’informations >> https://t.co/HrRDuPv9ou pic.twitter.com/UA6ThhMoQL — Ministère Justice (@justice_gouv) March 29, 2017

Le procureur de la République de Clermont-Ferrand, Eric Maillaud, a estimé que la situation familiale extrêmement tendue et le profil du père nécessitait le déclenchement de l'alerte enlèvement.