Alerte enlèvement dans le Puy-de-Dôme : Le petit Vicente et son père toujours introuvables

L'enfant de cinq ans et demi a été enlevé par son père mercredi à la mi-journée dans le campement de gens du voyage du Petit-Gandaillat près de Clermont-Ferrand. L'alerte enlèvement a été déclenchée dans la soirée. Ce jeudi matin, plus de 300 appels de signalement ont été reccueillis.

Le profil violent de l'individu qui a enlevé son fils Vicente mercredi à Clermont-Ferrand a nécessité le déclenchement de l'alerte enlèvement. L'homme est en conflit avec une partie de sa famille et sa relation avec son ex-compagne est particulièrement tendue. Agé de 27 ans il a été déjà condamné pour des faits de violence. Ce jeudi matin, plus de 300 appels de signalements ont été recueillis par les autorités. La police judiciaire de Clermont-Ferrand, le commissariat de la ville et la direction centrale de la PJ sont mobilisés pour vérifier ces témoignages. Par ailleurs les photos du père kidnappeur et de son enfant ont été diffusées dans l'ensemble des postes de police et des brigades de gendarmerie du territoire. L'homme qui aurait de la "famille" notamment dans le sud-ouest de la France pourrait s'y être réfugié.

L'auteur de l'enlèvement s'appelle Jason Lopez et ce n'est pas vraiment un inconnu des services de police et de la justice. L'homme, issu de la communauté des gens du voyage, devrait être actuellement en détention au centre pénitentiaire de Riom, mais il a profité d'une sortie à vélo organisée par l'établissement pour prendre la fuite au début du mois de décembre dernier.

Trois semaines après son début de cavale, l'individu a été victime d'une tentative de meurtre fin décembre à Saint-Yorre, dans la banlieue de Vichy. Des tirs, dont des membres de son ancienne belle-famille sont à l'origine. Son ex-beau père et ses trois fils ont été récemment mis en examen pour "tentative d'assassinat". En attendant leur procès, ils ont tous été placés en détention, à l'exception du plus jeune des fils, mineur. S'ils ne cachent leur haine envers Jason Lopez, ils se disent innocents de cette affaire, malgré les preuves.

Jason Lopez fait donc partie de cette famille des Lopez (ou Lopes) qui s'"illustre" depuis plusieurs mois sur le web en postant des vidéos violentes, haineuses, différents membres se provoquant à tour de rôle.