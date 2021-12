Alerte enlèvement de courte durée à Carpentras

Mercredi après-midi un adolescent est kidnappé devant le Leclerc de Carpentras. Un adulte a forcé le garçon à monter à bord de sa voiture avant de démarrer et de disparaitre dans la circulation. La commissaire Cécile Diot et ses troupes partent sur les lieux tenter de recueillir des témoignages. L'alerte est déclenchée, policiers et gendarmes mobilisés, tous font preuve d'une grande réactivité. Mais cette alerte sera de courte durée, un gros quart d'heure tout au plus.

Un garçon de 15 ans visiblement un peu secoué

Puisque à peine arrivés au supermarché les enquêteurs ont vu revenir la victime, un garçon de 15 ans visiblement un peu secoué mais indemne. Un homme a été placé en garde à vue. Cette affaire n'aurait aucun lien avec les milieux qui gravitent autour des stupéfiants. Il s'agirait plus vraisemblablement d'un différend entre mineurs dont se serait mêlé un adulte dans un accès de colère qui a provoqué ce qu'on peut qualifier de dérapage.