Alerte à la pollution : barrage filtrant au rond point N°4 à Biguglia

Une quinzaine de personnes portant des masques à gaz protestent contre la pollution dégagée depuis samedi 22 juillet par l'incendie au sein de la déchetterie de la ZI de Tragone. Ils reprochent au préfet sa passivité face à la menace que cet incendie fait peser sur la santé.

En effet, hier le préfet a demandé un relevé de mesures régulière sur le site . Des mesures confiées au cabinet qui fait état d'un taux de pollution inquiétant.

Le feu est parti samedi dernier la recyclerie AM Environnement. Il continu de consumer les 100.000 mètres cubes de palettes de bois et de déchets industriels, provoquant un taux de pollution préoccupant. Selon les relevés réalisés par Qualit'air à la demande de la préfecture de Haute Corse, ces taux dépassent régulièrement les seuils réglementaires de protection de la santé au delà de la zone concernée.

Alors que les opérations d'extinction complète du feu dureront encore plusieurs jours il est recommandé aux populations, notamment les plus vulnérables enfants, personnes âgés ou asthmatiques, d'éviter tout effort dans les zones exposées et tant que possible de s'en tenir éloigné. La surveillance restera maintenue tant qu'il y aura des émissions de fumée.