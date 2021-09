VIDEOS - Alerte orange aux orages dans le Gard : "l'épicentre du phénomène dans le bassin alésien"

Les précipitations ont déjà atteint 150 millimètres sur certains secteurs du bassin alésien. Le département du Gard est placé ce dimanche en alerte orange aux orages, pluies et inondations. Prudence !

Un cadereau à Nîmes. Expression nîmoise désignant un ruisseau généralement à sec, et qui reçoit l’eau pluviale lors des orages

Le département du Gard est toujours placé ce dimanche matin en vigilance orange aux orages, pluies et inondations. Eclairs, grêle, foudre, ont déjà frappé le département dans la nuit. Alix Roumagnac est prévisionniste à Predict Services, la filiale risques de Météo France : "C'est vers 3h, 4h du matin, qu'une ligne d'orages stationnaire qui a pris naissance vers le Vigan et remontait vers le Nord-Est, jusqu'en Ardèche, s'est mise en place avec des intensités très fortes, beaucoup d'activité électrique, un peu de grêle, des coups de vent. L'épicentre du phénomène, c'est le bassin alésien. Il y a des endroits où il y a plus de 150 millimètres sur cette zone."

"Ce système est encore actif, même si ces dernières minutes, les intensités diminuent, précise Alix Roumagnac en direct à 7h sur France Bleu Gard Lozère. Les orages basculent vers l'Est. Ce sera tout le nord du département qui va être touché, vers Bagnols-sur-Cèze, le bassin versant de la Cèze."

L'épisode pluvio-orageux n'est pas terminé. Il était stationnaire, mais semble se mouvoir tout doucement vers le Sud et vers l'Est. Surtout : prudence en ce petit matin, sur tout le nord du Gard" Alix Roumagnac, prévisionniste à Predict Services, la filiale risques de Météo France

Dans la nuit, les sapeurs-pompiers du Gard ont été mobilisés pour deux incendies sur des maisons frappées par la foudre, à Ribaute-les-Tavernes et à Molières-sur-Cèze. Selon Enedis, 3.300 foyers sont privés d'électricité dans el Gard.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix