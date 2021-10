Alerte orange dans le Gard : plus de 3 000 foyers privés d'électricité

Plus de 3 000 foyers sont encore privés d'électricité ce dimanche soir, à cause de chutes d'arbres et des fortes pluies dans le Gard.

Les agents d'Enedis sont mobilisés depuis ce dimanche matin, dans le Gard, à cause des fortes pluies. Le gard est placé en alerte orange pluies et inondations. 3200 foyers ont subi des coupures de courant près des chutes d'arbres sur les lignes. Cela concerne 11 communes, notamment sur les secteurs de Saint-Florent-sur-Auzonet, Le Martinet et la Roque-sur-Cèze. A cause des fortes pluies qui s'abattent sur le département depuis ce dimanche matin, le Gard est désormais en vigilance Orange "crues", "pluie-inondation" et "orages". Le département est également en vigilance jaune "vents violents". Soyez prudents.