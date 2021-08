Alerté par son smartphone, Evann sauve la vie d'une dame à La Bernerie-en-Retz

Depuis le printemps, les pompiers de Loire-Atlantique utilisent l'application pour smartphone "Staying Alive" ("rester en vie" en français). Elle permet d'alerter les personnes qui sont formées aux gestes de premiers secours qu'à proximité d'elles, la vie de quelqu'un est en danger. C'est ce qui s'est passé le week-end à La Bernerie-en-Retz et ça a permis, pour la première fois dans le département, de sauver la vie d'une dame de 81 ans.

Je me suis précipité - Evann Reinard

Il est 14 heures, ce dimanche, quand cette dame fait un malaise cardiaque lors d'un vide-grenier. Les pompiers sont prévenus et ils déclenchent l'alerte sur l'application "Staying Alive". Evann Reinard la reçoit. Il a 20 ans et il est pompier volontaire à Pornic. "Je me suis précipité. J'ai essayé d'anticiper : avec le vide-grenier, je savais que j'aurais du mal à me garer, donc je me suis fait déposer pour gagner du temps et pouvoir prodiguer les premiers secours au plus vite", raconte le jeune homme.

On a réussi à la maintenir en vie - Evann Reinard

Quand il arrive, des témoins, dont une aide-soignante, ont déjà pu aider la dame qui a repris conscience. Mais son état s'aggrave. "La personne a refait un arrêt cardio-respiratoire à trois reprises avant l'arrivée des secours", poursuit Evann. À chaque fois, il arrive à faire repartir son cœur. "Je n'étais pas tout seul non plus. Il y avait aussi des personnes pour m'aider à stimuler la dame, la garder éveillée, surveiller son pouls, etc. Et on a réussi à la maintenir en vie."

C'est un gain de temps qui permet de sauver des vies - Evann Reinard

L'ambulance arrive 25 minutes après le premier appel aux pompiers. Autrement dit, si Evann n'avait pas été là, la victime n'aurait sans doute pas pu être sauvée, parce qu'en cas d'arrêt cardiaque, 4 minutes suffisent pour provoquer des lésions irréversibles au cerveau. "Ah oui, c'est un gain de temps qui permet de sauver des vies !", conclut le pompier volontaire. Puisqu'effectivement, c'est consciente que la dame de 81 ans a été prise en charge par les secours.

Une alerte envoyée pas SMS

Le message d'Evann est donc le suivant : que le plus de personnes possible formées aux premiers secours téléchargent l'application sur leur smartphone. Elle fonctionne de la manière suivante : lorsque les sapeurs-pompiers reçoivent un appel pour une personne en arrêt cardiaque, ils géolocalisent les secouristes les plus proches grâce à leur smartphone et leur envoient une alerte SMS. Le secouriste qui accepte la mission voit apparaître l’itinéraire sur son écran. Une fois sur place, il procède au massage cardiaque jusqu’à l’arrivée des secours.