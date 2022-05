Alertée par la police américaine, la justice condamne un Mayennais pour agression sexuelle

Au tribunal judiciaire de Laval, un quinquagénaire a été condamné pour avoir agressé sexuellement une adolescente, 15 ans au moment des faits. La justice a été alertée par la police américaine après avoir découvert des échanges inquiétants entre l'homme et la collégienne.

Ce jeudi au tribunal judiciaire de Laval, un homme de 52 ans a été condamné pour avoir, en novembre 2019, agressé sexuellement une collégienne, 15 ans au moment des faits. Il lui a touché la cuisse et il l'a embrassée à plusieurs reprises alors qu'elle se trouvait dans sa voiture. Mais tout part d'un signalement de la police américaine.

C'est aux Etats-Unis que l'alerte est donnée. En janvier 2020, le réseau social Facebook prévient la police américaine car il repère sur l'application de discussion Messenger des échanges suspects, "inquiétants" entre la jeune fille et le quinquagénaire. La police française est alors informée. Elle découvre 130 pages de messages où au début, la discussion est "légère" pour reprendre les termes des enquêteurs. Mais au fil de la discussion, l'homme est de plus en plus insistant : il lui demande des photos dénudées, des câlins, il dit à l'adolescente qu'il l'aime, qu'il veut la voir dans son lit jusqu'à lui demander des actes sexuels.

"Je n'aurais pas été jusqu'au bout"