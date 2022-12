Alertée pour des cris, la police de Limoges découvre une femme en train d'accoucher

Une habitante d'un immeuble du secteur Montjovis à Limoges a alerté la police après avoir entendu des cris de détresse dans le couloir de l'immeuble ce jeudi matin à 6h30. Elle pensait à une agression.

Une fois sur place, les agents découvrent finalement une femme en train d'accoucher. Son compagnon est en déplacement, elle est seule avec un enfant en bas âge et cherche de l'aide, en panique. Son bébé est déjà en train de sortir, ce qui explique les cris.

Une infirmière de l'immeuble est intervenue

Coup de chance, dans l'immeuble, il y a une infirmière, qui lui vient en aide. Les policiers aussi ont prêté main-forte : ils ont fourni une couverture de survie. Au final, les pompiers et le SAMU arrivent à leur tour pour prendre en charge la mère et l'enfant (une petite fille), et les conduire à l'hôpital.

Tout le monde se porte bien !