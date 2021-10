Alertes à la bombe à Orléans : les deux jeunes de 13 ans risquent deux ans de prison

Les représentants de la justice et de la police appellent au civisme et à la responsabilité, après trois alertes à la bombe en trois jours dans l'agglomération d'Orléans. Ils rappellent, ce jeudi 21 octobre, que les auteurs de ces fausses alertes risquent deux ans de prison et de lourdes amendes.